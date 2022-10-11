صحة وبیئة

بدءاً من الخميس.. كوردستان على موعد مع الأمطار

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء الأمطار اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة تساقط زخات مطر بدءا من يوم الخميس على مناطق بإقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً في أقسامها الشمالية تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أقسامها الشمالية تكون رعدية أحياناً ثم يتحسن الطقس بعد الظهر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

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