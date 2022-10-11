أربيل تعتزم زراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، زراعة أكثر من 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، ضمن إطار خطتها الرئيسة، بالتنسيق مع منظمة هاسار لعلوم الأرض.

وقال وزير السياحة والبلديات في إقليم كوردستان، ساسان عوني، إن حكومة كوردستان تعمل وفق خطةٍ استراتيجية لزيادة المساحات الخضراء في أربيل والإقليم.

وأثنى عوني على جهود حكومة إقليم كوردستان في غرس الأشجار وإنشاء أحزمةٍ خضراء في مدينة أربيل، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس منظمة هاسار لعلوم الأرض،جشبين إدريس، ومدير شركة شاماران، نوزاد إبراهيم، والمستشار الدكتور شارمين علي، ومدير عام الخرائط جواس عبد الهادي.

وأيّد وزير السياحة والبلديات، مبادرة الوفد الزائر، مؤكّداً على أهمية الخطة بزيادة المساحات الخضراء خدمة لكوردستان، لمواجهة التغيّر المناخي.

كما أبدى استعداد وزارته لتقديم ما يلزم لإنجاح الخطة، سواء بتقديم مساحات الأراضي في الحزام الأخضر، أو المنتزهات والحدائق غير المطوّرة، كذلك الإشراف على مراحل تنفيذ خطة التشجير.