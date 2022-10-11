سیاسة

شاخوان عبدالله ونظيره العُماني يؤكدان على أهمية دعم العراق في مواجهة التحديات والأزمات

تم مناقشة أهم الملفات التي تتعلق برفع مستوى آليات التنسيق والتعاون النيابي المشترك بين البلدين
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أجرى الوفد البرلماني العراقي مباحثات ثنائية مع الوفد البرلماني العُماني على هامش فعاليات واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأكد الجانبان على أهمية استمرار دعم العراق في مواجهة التحديات والأزمات.

وقال المكتب الإعلامي للناب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اليوم الثلاثاء في بيان "على هامش فعاليات وإجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي (IPU) المنعقد حالياً في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا، أجرى الوفد العراقي برئاسة د.شاخەوان عبدالله أحمد مباحثات ثنائية مع نظيره الوفد البرلماني لسلطنة عُمان برئاسة الشيخ خالد بن مشعل".

وأضاف البيان "تم مناقشة أهم الملفات التي تتعلق برفع مستوى آليات التنسيق والتعاون النيابي المشترك بين البلدين".

وأشار البيان الى أنه "أكد الجانبان على أهمية إستمرار دعم ومساندة العراق في مساعيه لمواجهة التحديات والأزمات ، والضغط على دول الجوار لحل المشاكل وفي مقدمتها قضية الإعتداءات المتكررة على أراضيه وملف المياه".

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