سیاسة

مجلس النواب العراقي يحدّد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

author_image سوار أحمد
العراق مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- حدد مجلس النواب الاتحادي يوم الخميس المقبل،لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق، وذلك في ظل احتدام الخلافات على المنصب من قبل بين أكبر حزبين كورديين الرئيسيين، في الإقليم.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان اليوم، عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول سيكون جدول الاعمال من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

وعقد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين سلسلة مباحثات، بشأن الاتفاق على تسمية مرشحٍ لمنصب رئيس الجمهورية العراقية الذي يعد من حصة الكورد، وفقاً للعرف السياسي السائد في البلاد منذ 2005.

ويتمسّك الاتحاد الوطني الذي يرى أن هذا المنصب من حصته، بتجديد الثقة للرئيس الحالي، برهم صالح، بينما يصرُّ الحزب الديمقراطي على ترشيح ريبر أحمد، عوضاً عن صالح.

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