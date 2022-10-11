سیاسة

شاخوان عبدالله يجري سلسلة لقاءات مع وفود الدول المشاركة في اجتماعات ipu

اللقاءات كانت مع وفود الدول المشاركة، مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية اليمن
author_image مظفر مزوري
العراق البرلمان الدولي مجلس النواب العراقي الوفد العراقي نائب رئيس مجلس النواب

أربيل (كوردستان24)- أجرى الوفد البرلماني العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله سلسلة لقاءات مع الوفود المشاركة في اجتماعات ipu كيغالي لكسب الدعم والتأييد في عرض البند الطارئ على جدول الاعمال.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في بيان له اليوم "في اليوم الثاني على التوالي وضمن إجتماعات الجمعية العامة 145 للإتحاد البرلماني الدولي (IPU) والدورة 210 للمجلس الحاكم في جمهورية رواندا - العاصمة كيغالي، عقد الوفد العراقي برئاسة د.شاخەوان عبدالله أحمد سلسلة من اللقاءات والمشاورات الجانبية".

وأضاف البيان أن الوفد العراقي "أجرى سلسلة لقاءات مع وفود الدول المشاركة، مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية اليمن، من أجل كسب التضامن والتأييد الدولي في مسألة البند الطارئ الذي قدمه العراق لعرضه على جدول الاعمال بخصوص استمرار الاعتداءات المتكررة على أراضينا وأجوائنا وانتهاك السيادة الوطنية من قبل دول الجوار".

وأشار البيان الى "ان ملف المياه وحصة العراق المائية الذي أصبح يشكل تهديداً على الامن المائي للبلاد" كانت ضمن سلسلة المباحثات التي اجراها الوفد العراقي.

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