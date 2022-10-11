سیاسة

العراق.. "خدمة العلم" تعيد الجدل وسط مساع لإقرارها في البرلمان

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون "خدمة العلم" في العام الماضي
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تسعى بعض القوى السياسية في مجلس النواب العراقي إلى سن قانون "خدمة العلم"
تسعى بعض القوى السياسية في مجلس النواب العراقي إلى سن قانون "خدمة العلم"
العراق العراق قانون خدمة العلم

أربيل (كوردستان 24)- أفاد عضو مجلس النواب العراقي مضر الكروي، بوجود حراك نيابي مدعوم بجمع تواقيع يهدف للإسراع بطرح قانون الخدمة الإلزامية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الكروي قوله "يحتاج القانون إلى نقاشات وتعديلات، ونأمل التصويت عليه خلال 2023، ليكون بداية مهمة لتعزيز المنظومة العسكرية في البلاد".

وأُلغيت الخدمة الإلزامية في البلاد بعد حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول بريمر في أعقاب سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية عام 2003.

وصارت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك الحين، تعتمد على جيش مؤلف من المتطوعين، وصلت أعدادهم مع بقية الأجهزة الأمنية والداخلية إلى نحو مليون متطوع.

واعتبر الكروي أن الأوضاع الراهنة في البلاد والإشكاليات في المؤسسة العسكرية "تفرض اتخاذ خطوات متسارعة لإحياء قانون من شأنه أن يضخ دماء شابة للمؤسسة العسكرية".

ومنذ أعوام عدة، تسعى بعض القوى السياسية في مجلس النواب العراقي إلى سن قانون "خدمة العلم" بهدف إلزام الشباب بالتطوع في صفوف الجيش.

وترى تلك القوى أن القانون المقترح سيخفف من هيمنة جهة واحدة على المؤسسة العسكرية، ويحقق مكاسب للشباب من خلال المساهمة في خلق فرص عمل.

وأقرت الحكومة العراقية مشروع قانون "خدمة العلم" في العام الماضي، وأحالته إلى البرلمان الذي لم يحرز بشأنه أي تقدم بسبب الخلافات الشديدة إزاء بعض فقراته.

ويفرض مشروع القانون الجديد الخدمة العسكرية الإلزامية على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاماً على أن تكون الخدمة في الجيش لا تتعدى 18 شهراً حسب التحصيل الدراسي للمجندين.

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