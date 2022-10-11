سیاسة

بافل طالباني يجتمع مع العامري والسوداني ويطالب بعدم انتهاك حقوق الكورد

مضى عام كامل على إجراء الانتخابات النيابية دون أن يتمكن الفرقاء السياسيون من التوصل إلى اتفاق حاسم
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بافل طالباني ومحمد السوداني
بافل طالباني ومحمد السوداني
العراق العامري بافل طالباني كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للعامري أن الجانبين بحثا "آخر مستجدات الوضع السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة" الجديدة.

العامري مع طالباني

في بيان منفصل، بحث بافل طالباني مع السوداني "خطوات تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الانسداد السياسي في العراق وتوحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل حكومة قوية وخدمية".

ونقل البيان عن طالباني قوله "نريد أن تخدم الحكومة القادمة المواطنين أكثر ودون تمييز... وتنفيذ الحقوق الدستورية للكورد وعدم انتهاكها".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو من حصة الكورد.

ومضى عام كامل على إجراء الانتخابات النيابية دون أن يتمكن الفرقاء السياسيون من التوصل إلى اتفاق حاسم للمضي بتشكيل الحكومة.

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