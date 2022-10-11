جاويش أوغلو: اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد غير وارد في هذه المرحلة.

وفي وقتٍ سابق قال الرئيس التركي أردوغان في مؤتمرٍ صحفي عقب اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ إن لقاءه بالرئيس السوري بشار الأسد، "غير مطروح حالياً"، مؤكّداً أنه سيلتقي به "عندما يحين الوقت المناسب".

وقال جاويش أوغلو في لقاءٍ مع قناة (تي في نيت) المحلية، "يجب أن تتفق المعارضة والحكومة في سوريا على دستور جديد للبلاد، وخارطة طريق بما في ذلك إجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "هناك قراراً من مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة"، مشدداً في الوقت نفسه "امكانية وجود اتصالات في المستقبل".

وأكد أنه "للحفاظ على وحدة الأراضي السورية لا بد من وجود اتفاق وتفاهم مع الحكومة في دمشق"، مؤكداً أن "هذا الحوار متواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات".

وتابع: "في المستقبل ومع تحقيق المزيد من التقدم يمكن إجراء اتصالات على مستوى وزراء الخارجية بغية رفع دورنا بشكل أكبر".