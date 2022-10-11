سیاسة

حكومة كوردستان تقدم في مراكز القلب خدمات صحية مجانية لهذه الفئات من المجتمع

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کوردستان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، تقديم خدمات الرعاية الصحية في مراكز القلب مجاناً لأسر الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الأسلحة الكيميائية والإبادة الجماعية.

وقالت الحكومة في بيان على صفحتها الرسمية، إنه "وفقاً للاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وشؤون الشهداء والمؤنفلين مع وزارة الصحة ستقدم خدمات الرعاية الصحية مجاناً لأسر الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الأسلحة الكيميائية والإبادة الجماعية".

وتابعت "في مراكز القلب في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك سيتم إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية مجاناً لأسر الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الإبادة الجماعية والأسلحة الكيميائية".

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