استعداداً للشتاء.. مسرور بارزاني يوجّه بتجهيز عموم المدارس بالنفط الأبيض

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء بتأمين النفط الأبيض إلى المدارس وعموم المراكز التعليمية.

وقالت وزارة تربية إقليم كوردستان في بيان إن رئيس الحكومة وجّه بتأمين 800 مليون لتر من النفط الأبيض إلى المراكز التعليمية التابعة للوزارة.

وبدأت حكومة إقليم كوردستان حملة مبكرة لإمداد المراكز التعليمية بالنفط الأبيض، ووزعت لغاية الآن 2.7 مليون لتر، ولا سيما في المناطق الجبلية، استعداداً لأشهر الشتاء.

في سياق ذلك، أعن وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح عن بدء حملة توزيع النفط الأبيض على المواطنين قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال صالح لكوردستان 24 على هامش مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إنه تم تأمين ما يعادل 320 ألف برميل من النفط، على أن تبدأ الحملة في المناطق الجبلية الباردة.

وبحسب الاتفاق بين أربيل وبغداد، تخصص وزارة النفط العراقية 257 مليون لتر من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان، وفقاً لممثل حكومة الإقليم ببغداد.

وقال فارس عيسى لكوردستان 24، إن إرسال المحروقات إلى إقليم كوردستان سينطلق منتصف الشهر الجاري، ويستمر لغاية الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه على الرغم من تخصيص نفس الحصة من المحروقات إلى الإقليم العام الماضي، غير أن الحكومة العراقية لم ترسل سوى 65 مليون لتر.