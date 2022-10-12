هدف قاتل لروديغر يهدي ريال التعادل وبطاقة التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- حسم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقة تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتعادله القاتل مع شاختار دانييتسك الأوكراني 1-1 بفضل الألماني أنتونيو روديغر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وبدا ريال في طريقه للهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ 8 أيار/مايو في الدوري المحلي ضد جاره أتلتيكو (صفر-1)، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها، رافعاً رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-صفر بهدفي تيمو فيرنر (75) والسويدي إميل فورسبرغ (84)، وخمس أمام شاختار.

وكان ريال بحاجة الى التعادل لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية لكنه عانى الأمرين في وارسو حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، وكان قريباً من الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في هذه المجموعة.

وقاد الفرنسي كريم بنزيمة الخط الأمامي للنادي الملكي بعدما غاب عن فوز ريال السبت في الدوري المحلي على خيتافي 1-صفر.

وقرر المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي إراحة بنزيمة بسبب ما ينتظر النادي الملكي هذا الأسبوع، إن كان في دوري الأبطال أو في الدوري المحلي نهاية الأسبوع ضد غريمه وشريكه في الصدارة برشلونة.