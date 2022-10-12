في ختام محادثاتها.. مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام النووي ضد أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أدانت مجموعة السبع في ختام محادثاتها أمس الثلاثاء، القصف الروسي على أوكرانيا هذا الاسبوع، محذّرةً موسكو من عواقب وخيمة في حال استخدامها أسلحة نووية ضد كييف.

واستمر القصف الروسي على مناطق مختلفة في أوكرانيا حتى يوم الثلاثاء، تسبب بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وعددٍ كبير من الجرحى.

ويقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هجمات بلاده الصاروخية التي بدأت هذا الاسبوع، جاءت رداً على انفجارٍ استهدف السبت الماضي، جسر كيرتش الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وأوضح البيان الختامي لدول المجموعة التي اجتمعت عبر الإنترنت، أن الحديث بصورةٍ غير مسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية يعرّض الأمن العالمي للخطر، واصفاً القصف الروسي بـ "جريمة حرب".

إلى ذلك، أعربت المجموعة التي تضمُّ أغنى دول العالم المهيمنة على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي، عن مواصلتها في تقديم كافة أشكال الدعم إلى أوكرانيا والوقوف بجانبها.

في الوقت ذاته، أدانت المجموعة، محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة لضم أربع مناطق أوكرانية.

وكانت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، قد فرضت فيما بينها أكبر حزمة عقوبات على روسيا، بسبب حربها المعلنة على أوكرانيا.

كما استبعدت موسكو من التجارة الدولية والنظام المالي العالمي وجمدت أصول أكثر أغنياءها ثراءً، فضلاً عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى مجموعة السبع عام 1998، سميت حينها بمجموعة الثماني بدلاً من السبع، لكنها استُبعِدت عام 2014 بسبب ضمّ شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.