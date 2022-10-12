السعودية: قرار أوبك+ اقتصادي بحت وعلاقاتنا بالولايات المتحدة استراتيجية

أربيل (كوردستان24)- وصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، علاقات بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية بـ الاستراتيجية، معتبراً أن قرار تحالف أوبك+ خفض انتاج النفط الخام اقتصادي بحت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية" السعودية في ظل انتقادات ودعوات أمريكية إلى إعادة تقييم العلاقات مع المملكة إثر دعمها خفض إنتاج النفط.

وفي 5 تشرين الأول أكتوبر الجاري، أعلن تحالف "أوبك " خفض إنتاج دوله الأعضاء من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وقال بن فرحان: "لا جوانب سياسية لقرار أوبك+، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية له"، واصفاً إياه بأنه "اقتصادي بحت".

وأكد أن "علاقة الرياض مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسيسها".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن "يشعر أنه ينبغي إعادة تقييم العلاقات مع السعودية، بعد قرار تحالف "أوبك+ خفض إنتاج النفط".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أن بلاده تدرس "عدداً من خيارات الرد" بشأن العلاقة مع السعودية بعد أن حمل بايدن الرياض وموسكو مسؤولية ارتفاع أسعار النفط إثر قرار "أوبك+".