جو بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجدداً

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يقر بعد اذا ما كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً انه وإن اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة فاعتقد أن بإمكاني هزيمة ترامب مجدداً.

وقال رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الامريكية "بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار بشأن انتخابات 2024".

ودافع بايدن بشدة عن قدراته على أداء مهام منصبه، رداً على سؤال بشأن ما اذا كان لا يرى في تقدمه في السن ما يحول دون ترشحه لولاية ثانية، مضيفاً في رده " سمِّ لي رئيساً، في التاريخ الحديث، فعل الكثير بقدر ما فعلت في العامين الأولين" من ولايته".

وبايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين هو الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي " إذا حصل وإن اضطررت لمواجهة المرشح الجمهوري ترامب في الانتخابات المقبلة فأعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".

وأشار جو بايدن الى "انه لا يظنّ أنّ الولايات المتّحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً، معتبراً أنّه في حال حصل هذا الأمر فإنّ هذا الركود سيكون "طفيفاً جداً".

ويأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العام ركوداً، بعيد الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إلى المصارف المركزية "للتحرّك بحزم لإعادة التضخّم إلى معدّله المستهدف".

وقال صندوق النقد في تقرير إنّه بهدف مواجهة التضخّم الذي يسجّل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والذي يُخشى أن يصبح "راسخاً"، على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة.

وازدادت معدّلات التضخم بسبب تضرّر الاقتصاد العالمي جرّاء جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل التوريد. وتفاقم التضخّم مؤخراً جرّاء الاجتياح الروسي لأوكرانيا وتداعياته على أسعار المواد الغذائية والطاقة.