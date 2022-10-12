انخفاض سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار الذهب فيما بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 144000 دينار
100 جنيه إسترليني = 164500 دينار
100 ليرة تركية = 8000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4500 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 395000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 300000 دينار