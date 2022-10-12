سیاسة

شاخوان عبدالله ونظيره الأردني يتباحثان حول العلاقات الثنائية بين العراق والأردن

وتم بحث السبل الكفيلة لتوحيد الجهود ودعم المساعي لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات لتحقيق الأمن والإستقرار في عموم المنطقة والتخفيف من حدة التوترات
author_image مظفر مزوري
العراق البرلمان الدولي الوفد البرلماني الاردني الوفد البرلماني العراقي نائب الرئيس

أربيل (كوردستان24)- أجرى الوفد البرلماني العراقي برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله مباحثات مع الوفد البرلماني الأردني مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توحيد الجهود والمساعي لمواجهة التحديات وتجاوز الازمات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في بيان له اليوم "على هامش الفعاليات والإجتماعات المستمرة للإتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في العاصمة الراوندية - كيغالي، الوفد النيابي العراقي برئاسة د.شاخوان عبدالله أحمد أجرى مع الوفد الأردني الذي ترأسه سعادة المهندس هيثم الزيادين محادثات رسمية بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".

وأضاف البيان "وتم بحث السبل الكفيلة لتوحيد الجهود ودعم المساعي لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات لتحقيق الأمن والإستقرار في عموم المنطقة والتخفيف من حدة التوترات، سيما هناك حدود مشتركة وعلاقات تاريخية وثقافية تربط بين الشعبين".

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