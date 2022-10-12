بينها توزيع النفط الأبيض.. مجلس وزراء كوردستان يبحث أربعة مواضيع

أربيل (كوردستان24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ان مجلس وزراء الإقليم يجتمع اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول أكتوبر 2022، اجتماعه الاعتيادي.

ومن المقرر أن يبحث المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، أربعة مواضيع.

وذكرت دائرة الإعلام انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة أربعة مواضيع وهي: عرض مشروع قانون إنتاج المعادن في إقليم كوردستان.

من جهة أخرى سيتم عرض رسالة ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بتوزيع النفط على المواطنين.

أما القسم الثالث من الاجتماع، فسيتم فيه مناقشة اقتراح وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بإعادة المنح التي تلقوها بعد إقرار قانون الإصلاح.

أما القسم الرابع من اجتماع مجلس الوزراء، فهو عرض مقترح وزارة البلدية والسياحة بتعديل البند رقم (5) في قرار مجلس الوزراء بشأن تأجير المناطق الصناعية.