كييف تعلن تسلّمها منظومة دفاع جوي من ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كييف، الأربعاء، عن تسلّمها منظومة دفاع جوي من ألمانيا، ضمن حزمة مساعدات عسكرية وعدت بها الدول الغربية في خضم وقوفها إلى جانب أوكرانيا خلال الحرب التي أعلنتها روسيا.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان أوكرانيا استعادة سيطرتها على 5 بلدات في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، مع استمرار قواتها في التقدّم رغم مواصلة روسيا ضرباتها الصاروخية على عدة مدنٍ في أنحاء أوكرانيا بدأتها الاثنين.

واعتبر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، وصول المنظومة الدفاعية بمثابة "عهدٍ جديد للدفاع الجوي في أوكرانيا"، متوقّعاً في الوقت ذاته تسلّم بلاده منظومة "ناسامز" الأمريكية قريباً.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قد أكّدت في وقتٍ سابق، أن بلادها ستسلّم أول نظام من بين 4 أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز (آي آر إي إس-تي) إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وفي الوقت الذي وافقت فيه واشنطن على إرسال 8 أنظمة ناسامز إلى كييف، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده تعجّل بإرسال تلك الأنظمة من الصواريخ.

وقدمت الولايات المتحدة مساعداتٍ أمنية لأوكرانيا بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد طالب في كلمته عبر تقنية الفيديو أمام قمة مجموعة السبع، أمس الثلاثاء، بدعم جيش بلاده بمزيدٍ من منظومات الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وفرض مزيدٍ من العقوبات على موسكو.