التعليم العالي تخصص أكثر من 60 الف مقعد لخريجي الإعدادية في الجامعات الحكومية بالاقليم

أربيل (كوردستان 24)- خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، أكثر من 60 الف مقعد، لقبول خريجي المرحلة الإعدادية في المعاهد والجامعات الحكومية في الإقليم، للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقال وزير التعليم العالي آرام محمد قادر ليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، ان "أعداد الخريجين من مرحلة الإعدادية لهذه السنة كانت أقل نسبة بالسنوات السابقة، ولكن وعلى الرغم من ذلك لم نلجأ الى خفض نسبة القبول، بل على العكس قمنا بزيادة أعداد المقاعد الدراسية".

وأشار محمد قادر، الى ان الوزارة خصصت 63 ألفا و212 مقعداً ضمن خطة القبول وفق نظام ‏التسجيل الإلكتروني ‏المسمى بـ(زانكو لاين).

وبين أن الوزارة قبلت جميع الخريجين من المرحلة الإعدادي وبنسبة 100 بالمئة من الذين قدموا للحصول على مقعد دراسي، وفق نظام التسجيل المذكور، باستثناء 368 خريجا لم يتم قبولهم بسبب أخطاء وقعت في عملية التقديم، ويمكنهم مراجعة الوزارة ليتم قبولهم مرة أخرى.

وأضاف الوزير، أن 22 الفا من المقاعد الجامعية، بقيت شاغرة ضمن خطة القبول لهذا العام، مؤكدا أن الوزارة زادت 21 الف مقعد هذا العام كي لا لا يُجبر الطلبة للتقديم على الكليات الأهلية ويحصلون على فرصة التعليم المجاني.