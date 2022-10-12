الديمقراطي الكوردستاني يؤكّد عدم التوصل لاتفاقٍ حتى الآن لاختيار مرشحٍ للرئاسة

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، "لم يتوصّلا حتى الآن لاتفاقٍ حول منصب رئاسة الجمهورية".

ويواصل الحزبان الكورديان إجراء المحادثات الثنائية، بهدف الاتفاق على مرشحٍ لتولي منصب رئاسة الجمهورية والذي يُعدُّ من حصة الكورد وفق العرف السياسي السائد في العراق منذ 2005.

في غضون ذلك، نفت صبري في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن يكون هناك اتفاقاً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين والإطار التنسيقي، حول الاتفاق على ترشيح لطيف رشيد لمنصب الرئاسة.

وأضافت "لايزال الديمقراطي الكوردستاني متمسّكاً بمرشحه ريبر أحمد للمنصب، والمحادثات مستمرة بين جميع الأطراف السياسية في البلاد، وعلينا أن ننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأمور".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم غدٍ الخميس، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية، في ظل احتدام الخلافات بين الحزبين الكورديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) على المنصب.