سیاسة

أنقرة تؤكد أهمية إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً بين روسيا وأوكرانيا

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ترکیا انقرة روسيا اوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- شدد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، يوم الثلاثاء، على ضرورة إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً بين موسكو وكييف رغم العنف المتصاعد بينهما مؤخراً.

وقال قالن في مقابلة مع قناة تي.في.24 التركية، إن "الذين يعتقدون أنه لم يعد هناك مجال للتفاوض الدبلوماسي بين موسكو وكييف مخطئون".

وأشار إلى أن "الدبلوماسية تصبح أكثر أهمية أثناء تصاعد العنف بين الأطراف المتنازعة".

وشدد على أن "تركيا نجحت بجمع الجانبين الروسي والأوكراني خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي وفي إسطنبول، وبإبرام اتفاقية شحن الحبوب وتبادل الأسرى، وضمان أمن محطة زابوروخيا النووية"، مضيفاً "مع ذلك ما زلنا نعتقد أن باب الدبلوماسية يجب أن يبقى مفتوحاً".

تصريحات قالن تأتي غداة إطلاق روسيا وابلاً من الصواريخ ضربت العاصمة الأوكرانية كييف لأول مرة منذ أشهر، في ردٍ واضح على الانفجار الذي دمر جسراً رئيسياً يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

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