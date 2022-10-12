سیاسة

مسرور بارزاني والقنصل الهولندي يبحثان توسيع آفاق التعاون بين كوردستان وهولندا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كوردستان هولندا مسرور بارزاني ياكو بيريندز

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، القنصل العام الجديد للمملكة الهولندية لدى إقليم كوردستان ياكو بيريندز. 

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الهولندي الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له النجاح في مهامه من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

هذا وشكر القنصل العام الهولندي حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها، وأشاد بالإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد والاهتمام بالقطاع الزراعي والتحول الإلكتروني في مجال الخدمات الحكومية العامة، والإصلاحات القائمة في مفاصل وزارة البيشمركة.

567
68789
678
978
980
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف