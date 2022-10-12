سیاسة

"الاتفاقات والتوافقات" تدفع كتلة برلمانية لمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن تمسكه بمرشحه برهم صالح
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق حركة امتداد كوردستان العراق برهم صالح لطيف رشيد ريبر أحمد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة امتداد البرلمانية اليوم الأربعاء مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم غد الخميس.

وقالت حركة امتداد التي أفرزتها "احتجاجات تشرين"، في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إنه "بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس أسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

يأتي هذا بعدما أعلنت كتلة دولة القانون البرلمانية عن مبادرة للحزب الديمقراطي الكوردستاني تمثلت بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد ودعم المرشح عبد اللطيف رشيد "مرشحاً توافقياً" داخل البيت الكوردي. ولم يؤكد الحزب تلك المبادرة ولم ينفها.

إلّا أن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن تمسكه بمرشحه برهم صالح.

وحدد البرلمان يوم غد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعدما اخفق في حسم المنصب ثلاث مرات بسبب الخلافات بين الحزبين الكورديين على المنصب.

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