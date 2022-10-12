للمرة الأولى.. العراق يودع عينات من البذور في "الملاذ الأخير" بالقطب الشمالي

أربيل (كوردستان 24)- يستقبل قبو مبني على جزيرة بالقطب الشمالي اليوم الأربعاء عينات جديدة من العراق وأوروغواي للمرة الأولى، للحفاظ على بذور محاصيل من حول العالم تحسباً لاندثار أي منها من جراء الحروب أو الأمراض أو غيرها من الكوارث.

وبحسب وزارة الزراعة والغذاء النرويجية فإن أبواب قبو سفالبارد العالمي للبذور الموجود في كهوف دائمة التجمد على جزيرة سبيتسبيرغن الواقعة بين البر الرئيسي لأوروبا والقطب الشمالي، تفتح ثلاث مرات فقط كل عام لتقليل تعرض البذور المخزنة بداخله للعالم الخارجي.

وتأسس القبو عام 2008 ليكون بمثابة الملاذ الأخير لبنوك الجينات في الدول والمناطق، ولعب دوراً أساسياً بين عامي 2015 و2019 لإعادة بناء مجموعات البذور التي لحقت بها أضرار نتيجة للحرب في سوريا.

وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن الموقع سيستقبل اليوم الأربعاء أكثر من 45 ألف عينة بذور من 13 بنكا للجينات من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما سيرفع إجمالي العينات به لما يتجاوز 1.2 مليون عينة للمرة الأولى.

وسيتضمن أول إيداع للعراق 418 عينة لبذور نباتات برية ومزروعة، بينها عينات قمح ورز. كما ستُودع أوروغواي 1892 عينة للقمح والشعير.