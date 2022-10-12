أمن

هجوم صاروخي جديد يستهدف حقل خورمور في ضواحي السليمانية

عدد من الصواريخ سقط قرب الحقل الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان حقل خورمور كورمور جمجال هجوم

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 مساء الأربعاء بتعرض حقل خورمور الغازي إلى هجوم بعدد من الصواريخ دون ورود أنباء عن سقوط إصابات.

وهذا أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي العملاق بعد سلسلة هجمات استهدفته في الأسابيع القليلة الماضية، دون أن تسفر عن أضرار.

وقال مراسلنا إن عدداً من الصواريخ سقطت قرب الحقل الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

ولم يؤثر هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي يعد الأكبر في إقليم كوردستان وعلى مستوى العراق عامة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة، لكن إقليم كوردستان كثيراً ما يحمّل جماعات عراقية مسلحة خارجة عن القانون المسؤولية.

 

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