سیاسة

الثروات الطبيعية تكشف تفاصيل هجوم خورمور: العمليات لم تتأثر

"لم يتعرض أي من العاملين لأذى".
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الحقل يعد الأكبر في إقليم كوردستان وعلى مستوى العراق عامة.
الحقل يعد الأكبر في إقليم كوردستان وعلى مستوى العراق عامة.
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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مساء الأربعاء عن تفاصيل الهجوم الصاروخي على حقل خورمور الغازي، وقالت إن العمليات لم تتأثر.

وقال وكيل الوزارة أحمد المفتي في تصريح لكوردستان 24، إن الحقل الغازي تعرض إلى هجوم بثمانية صواريخ، دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وأضاف أن العمليات الإنتاجية لم تتأثر بالهجوم.

وقال "لم يتعرض أي من العاملين لأذى".

وهذا أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي العملاق بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفته في الأسابيع القليلة الماضية، دون أن تسفر عن أضرار.

وسقطت الصواريخ قرب الحقل الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، حسبما أفاد مراسلنا.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة.

وكثيراً ما ينحي إقليم كوردستان باللائمة على جماعات عراقية مسلحة خارجة عن القانون.

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