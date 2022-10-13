بميزانية 3 مليار دينار.. شارع جديد قيد الإنشاء في دهوك

أربيل (كوردستان24)- أدى توسع محافظة دهوك إلى حاجة المدينة إلى المزيد من الشوارع، بالإضافة إلى ضرورة ترمیم وتبلیط الأزقه‌ والشوارع القديمة في محافظة دهوك، ومن هنا بدأت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ببناء شوارع جديدة من أجل التخفيف من حدة الازدحام الموجود في الشوارع القديمة، وحتى لا يتحمل المواطنون أعباء وقوع الحوادث وإضاعة الوقت.

يعد شارع الـ 30 متر في محافظة دهوك أحد الشوارع قيد الانشاء حاليًا وسيكون لاستكمال هذا الشارع تأثير جيد على حركة المرور وتقليل الازدحام وستستفيد العديد من الأحياء الواقعة حول هذا الشارع من هذا المشروع.

وقال المهندس ببلدية دهوك الغربية ابابكر طاهر لدائرة الاعلام والمعلومات "بدأ إنشاء شارع الـ 30 متر في قطاع 45 من منطقة ماسیك في دهوك، في أیلول 2022 ويتواصل العمل فیه نحو 10 ساعات يوميًا.

كما ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع والتي تبلغ 3 مليارات دينار تم تخصيصها من موازنة محافظة دهوك، وعند اكتماله سيصبح الشارع الرئيسي لآلاف المواطنين الذين يسكنون حول الشارع، كما سيقلل من حدة الازدحام على الشوارع الرئيسية في دهوك".

وقال المهندس في الشركة المنفذة سامال كمال لدائرة الإعلام والمعلومات "حوالي 60 عاملاً، جميعهم عمال محليين مع 25 آلة يعملون يوميًا على الشارع، وسيستغرق العمل في المشروع 300 يوم، وقد تم حتى الآن إكتمال نحو 7٪ من العمل".