سیاسة

الصدر مخاطبا الطلبة: لا يلهينّكم صراع السلطة

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر الطلبة لصراع

أربيل (كوردستان 24)- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس 13 تشرين الأول أكتوبر 2022، رسالة الى طلبة وتلاميذ العراق، مؤكدا عليهم ألا يلهيهم الصراع القائم على السلطة في البلاد.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها الصدر لطلبة وتلاميذ العراق، بمناسبة بدء العام الدارسي الجديد .

ونشر الصدر على حسابه في موقع "تويتر"، مخاطبا الطلبة، "أنتم عماد الوطن وسوره المنيع ضد الأعداء والفساد بحبكم للعلم".

ودعاهم الصدر الى ألا يلهيهم الصراع القائم في العراق على السلطة، مؤكدا ان العراق لن يُبنى إلا بالعلم والأخلاق والمعرفة.

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