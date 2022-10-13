سیاسة

كتلة "البارتي" تجتمع لإعلان "الموقف النهائي" واجراء غير مسبوق قبل جلسة انتخاب الرئيس

author_image سوار أحمد
العراق كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 انه من المقرر أن تجتمع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، لإعلان موقفها الأخير قبيل اجتماع لمجلس النواب لاختيار رئيس للبلاد.

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيشرف على اجتماع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ولجأت إدارة مجلس النواب الى اجراء غير مسبوق لجلسة اليوم، وذلك بعد منع عدد كبير من الاعلاميين والصحفين من دخول الجلسة ، وتقليص دخول بعض موظفي مجلس النواب.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء البرلمان العراقي الساعة 11:00 من صباح اليوم، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولجأت القوات الأمنية الى فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة، بغداد، قبل الجلسة البرلمانية المرتقبة.

وفشلت القوى السياسية العراقية، في اختيار رئيس للوزراء، منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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