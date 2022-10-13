سیاسة

"الديمقراطي" يعلن موقفه النهائي بشأن مرشح الرئاسة

author_image سوار أحمد
العراق لطيف رشيد فيان صبري انتخاب الرئيس

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، ان كتلتها ستصوت لصالح عبد اللطيف رشيد، لاستلام منصب رئيس الجمهورية.

واجتمعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لإعلان موقفها الأخير قبيل اجتماع لمجلس النواب لاختيار رئيس للبلاد.

وأكدت فيان صبري لكوردستان 24، ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني، ستحضر جلسة اليوم لاختيار رئيس للعراق.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء البرلمان العراقي الساعة 11:00 من صباح اليوم، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وفق ما اعلن مجلس النواب.

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