سیاسة

البرلمان العراقي يؤجل جلسة اختيار رئيس للجمهورية

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس النواب تأجيل جلسة الرئيس

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع ان مجلس النواب العراقي أجل الجلسة المقرر عقدها بعد قليل لاختيار رئيس جديد للعراق، الى وقت آخر.

وتم تأجيل الجلسة لمدة ساعتين، أي انها ستقام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس.

و أوعز المصدر البرلماني سبب التأجيل، الى استمرار الحوارات بين القوى السياسية بهدف الوصول الى اتفاق سياسي حول دعم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

واعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت سابق، سحب مرشحها ريبر أحمد، مؤكدة أنها ستصوت لصالح عبد اللطيف رشيد.

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