البارتي.. لأجل نجاح انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة قررنا سحب مرشحنا لرئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس عن سحب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لإنقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي من خلال التعاون والتحاور مع كافة القوى الفائزة حسب بيان الحزب.

وقال الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان له اليوم الخميس "بعد الانتخابات التي جرت في شهر اكتوبر من العام الماضي كثفنا جهودنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل واضح وعلني لانقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي من خلال التعاون والتحاور مع كافة القوى العراقية الفائزة في الانتخابات دون تمييز، مع التزامنا الكامل وتقديرنا الموقر للاتفاق القائم بين المكونات الرئيسية الثلاث في العراق لاختيار وترشيح مرشحيهم للمناصب السيادية في الدولة العراقية وكل حسب استحقاقه".

وأضاف البيان "وبخصوص منصب رئيس الجمهورية في العراق الذي هو من استحقاق المكون الكُردي فقد أعلنا للملأ وبكل صراحة يجب أن يكون هنالك إجماع كُردي على تولي الشخص المناسب لهذا المنصب لكون المنصب يمثل الشعب الكُردي برمته في العراق الفدرالي".

وأوضح البيان أنه "وبكل أسف كانت هنالك محاولات لاهمال هذه الرؤية السديدة عن طريق التدخلات ومحاولة فرض ارادات غير صحيحة خارج الاجماع الوطني للشعب الكُردي".

وأوضح بيان الحزب "ومن جانبا فقد رشح حزبنا الديمقراطي الكوردستاني السيد ريبر أحمد لتولي هذا المنصب".

وأشار البيان الى أنه "وبعدما باءت كل المحاولات التي حاولت عدم مراعاة الاجماع الكُردي بالفشل وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولاجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية الاتحادية قررنا سحب مرشحنا السيد ريبر أحمد لتولي منصب رئيس الجمهورية".