الكاظمي يوجه بتأمين الحماية الكاملة لجلسة البرلمان

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على توجيهات لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس في بيان له على صفحته الرسمية على موقع تويتر " في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".

وأضاف الكاظمي "وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".