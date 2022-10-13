سیاسة

18 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجير استهدف حافلة عسكرية بريف دمشق

author_image سوار أحمد
سوریا حافلة الجيش السوري انفجار

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل اعلام رسمية بمقتل 18 شخصا، واصابة 27 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية في ضاحية الصبورة في محافظة ريف دمشق.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله، ان "حافلة مبيت عسكرية تعرضت صباح اليوم الخميس، 13 من تشرين الأول، لتفجير "إرهابي" بعبوة ناسفة خلّفت 18 قتيلًا و27 جريحًا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف حتى لحظة تحرير هذا الخبر، في حين اكتفت وسائل الإعلام السورية الحكومية، بالحديث عن "انفجار إرهابي".

وبحسب ما أفادت صفحات حسابات إخبارية محلية موالية، فإن الحافلة المستهدفة تتبع لمرتبات "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات الجيش النظامي.

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