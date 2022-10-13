سیاسة

هيئة تحرير الشام تقتحم عفرين والفيلق الثالث ينسحب

author_image سوار أحمد
سوریا عفرين هيئة تحرير الشام الفيلق الثالث

أربيل (كوردستان 24)- أقدمت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، والمتحالفة مع فصائل فرقة "الحمزات" وفرقة "السلطان سليمان شاه" التابعين للـ"الجيش الوطني"، اليوم الخميس 13 تشرين الأول أكتوبر 2022 على اقتحام مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، وذلك بعد اشتباكات أدت لانسحاب "الفيلق الثالث نحو اعزاز.

وقال مصدر لكوردستان 24، ان معظم احياء عفرين المدينة، باتت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.

واكد المصدر ان قوات  "الفيلق الثالث" انسحبت من مدينة عفرين باتجاه اعزاز، بينما انطلقت قوات أخرى من "الجبهة الشامية" (تابعة للفيلق الثالث) بينها دبابة من اعزاز باتجاه عفرين.

وأشار المصدر ان "تحرير الشام" تمركزت بالقرب من الدوار وسط المدينة، وبسطت سيطرتها على احياء الأشرفية، والزيدية، والمحمودية، بينما تستمر الاشتباكات في محيط المدينة، وتتركز في محيط قرزيحل جنوبي عفرين.

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