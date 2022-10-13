مسرور بارزاني يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق (UNODC) علي فاروق البرير.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والأمم المتحدة، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإتجار بالبشر.

كذلك شهد الاجتماع، تسليط الضوء على خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان إلى جانب الإشادة بها، باعتبارها جزءاً من الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة.