مسرور بارزاني يتلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في الخارجية الألمانية

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر.

وفي الاتصال الهاتفي، أدان وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان، وقال إن خرق سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان غير مقبول، وإنهم يتابعون الأحداث عن كثب بهذا الشأن.

وأعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية عن دعم بلاده لاستقرار الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيما تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتحترم الديمقراطية. كما أكد أن القوات الألمانية ستواصل البقاء في العراق وإقليم كوردستان بعد موافقة برلمان بلاده على ذلك.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى ألمانيا، حكومة وشعباً، على دعمها وتعاونها المستمر، وأبدى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات بصورة شاملة مع ألمانيا.