سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الدكتور لطيف رشيد بانتخابه رئيساً للجمهورية

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان كوردستان العراق مسرور بارزاني عبد اللطيف رشيد

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، الدكتور لطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق الاتحادي.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تحدثتُ إلى الدكتور لطيف رشيد لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لجمهورية العراق الاتحادي، والتأكيد على مسؤوليته بالغة الأهمية في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وبضمنهم مواطنو إقليم كوردستان".

وتابع: "لقد تحملنا جميعاً الكثير من التوترات والاضطرابات، ويجب علينا الآن أن نسخّر إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة، إذ لم يعد من الممكن أن تصبح متطلبات الناس أمراً ثانوياً".

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