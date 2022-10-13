سیاسة

الكاظمي يهنئ لطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق الكاظمي العراق

أربيل (كوردستان)- هنأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، الرئيس لطيف رشيد بفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال الكاظمي في بيان على تويتر، "نهنئ الأخ الدكتور رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق".

وأضاف "نتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته"، داعياً "كل القوى السياسية العراقية إلى التعاون وتوفير الدعم له".

وفاز الدكتور عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس جمهورية العراق بحصوله على 162 صوتاً متفوقاً على منافسه الدكتور برهم صالح الذي حصل على 99 صوتاً.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف