الكاظمي يهنئ لطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق

أربيل (كوردستان)- هنأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، الرئيس لطيف رشيد بفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال الكاظمي في بيان على تويتر، "نهنئ الأخ الدكتور رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق".

وأضاف "نتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته"، داعياً "كل القوى السياسية العراقية إلى التعاون وتوفير الدعم له".

وفاز الدكتور عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس جمهورية العراق بحصوله على 162 صوتاً متفوقاً على منافسه الدكتور برهم صالح الذي حصل على 99 صوتاً.