الرئيس بارزاني يهنئ لطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، الرئيس لطيف رشيد بفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال مكتب بارزاني في بيان على صفحة الفيسبوك، "أجرى الرئيس مسعود بارزاني اتصالاً هاتفياً بالدكتور لطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، مؤكداً دعمه له".

وأضاف "أن الرئيس بارزاني تمنى له التوفيق في مهمته الجديدة"، معرباً عن أمله "في أن تدخل العملية السياسية العراقية مرحلةً جديدة وإيجابية".

وفاز الدكتور عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس جمهورية العراق بحصوله على 162 صوتاً متفوقاً على منافسه الدكتور برهم صالح الذي حصل على 99 صوتاً.