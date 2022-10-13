برهم صالح يهنئ الدكتور لطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق

أربيل (كوردستان)- هنأ الرئيس العراقي السابق برهم صالح اليوم الخميس، الرئيس لطيف رشيد بفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وكتب برهم صالح في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله".

وتابع: "تشرفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ".

وفاز الدكتور عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس جمهورية العراق بحصوله على 162 صوتاً متفوقاً على منافسه الدكتور برهم صالح الذي حصل على 99 صوتاً.