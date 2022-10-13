السفارة الفرنسية في العراق تهنئ لطيف رشيد بمنصب الرئاسة

أربيل (كوردستان 24)- هنأت السفارة الفرنسية في العراق، الدكتور عبد اللطيف رشيد، بعد فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية في سباقٍ انتخابي حصل خلاله على أعلى الأصوات.

وأعربت السفارة في بيانٍ لها، الخميس، عن ترحيبها بـ ما أسمتها "الخطوة الديمقراطية" التي "تجعل من الممكن الشروع في تشكيل حكومة كاملة والتي تحتاجها البلاد بشكل عاجل".

كما أدانت السفارة في بيانها الذي تابعته كوردستان 24، الهجوم الصاروخي الذي استهدف البرلمان.

وأكد البيان وقوف فرنسا إلى جانب رئيس الجمهورية "لمتابعة وتعزيز أواصر الصداقة والثقة بين العراق وفرنسا".

وأضافت السفارة في بيان التهنئة "أن فرنسا تتطلع للعمل بروح أفضل، بما يخدم مصلحتنا المشتركة للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي وشبابه على وجه الخصوص".

وأعلنت السفارة استعداد فرنسا لتقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية في جهودها "للحفاظ على سيادة أراضيها، وضمان أمن سكانها بجميع مكوناته، وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة الجيدة، ومكافحة الاحتباس الحراري ومواجهة تحديات الحصول على موارد المياه".

وأعلن مجلس النواب العراقي مساء الخميس، فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، بعد حصوله على 162 صوتاً، متفوّقاً على منافسه برهم صالح الذي حصد 99 صوتاً.