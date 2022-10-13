سیاسة

نيجيرفان بارزاني يهنئ لطيف رشيد بمنصب رئاسة العراق

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
العراق نيجيرفان بارزاني كوردستان العراق عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً له الموفقية والنجاح.

وقال رئيس الإقليم في تغريدةٍ على تويتر "ألف مبروك للرئيس د. لطيف رشيد على انتخابه رئيساً للعراق، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح".

وأضاف "أتمنى أن تعمل جميع الأطراف معاً من أجل مستقبل أفضل وقيام حكومة تستجيب لمطالب المواطنين وتحديات هذه الفترة".

وفاز الدكتور عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية العراقية، بعد عمليات اقتراع فاز خلالها بـ 162 صوتاً، متفوقاً على منافسه برهم صالح الذي حصد 99 صوتاً.

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