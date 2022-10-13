الرئيس بارزاني: المبدأ بالنسبة لنا أهم من المناصب والمراتب 

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 13 تشرين الأول أكتوبر 2022، أن المبدأ بالنسبة لنا أهم من المناصب والمراتب، مشيراً إلى أن المساعي التي أرادت فرض شخص خارج إجماع الكوردستانيين باءت بالفشل.

بيان الرئيس بارزاني جاء بعد فوز الدكتور عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس جمهورية العراق بحصوله على 162 صوتاً متفوقاً على منافسه الدكتور برهم صالح الذي حصل على 99 صوتاً.

وقال مكتب بارزاني في بيان على صفحة الفيسبوك، " منذ إعلان نتائج الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، جرت محاولات عدة لمصادرة إرادة وحقوق الشعب الكوردساني، وفرض شخص خارج إجماع الكوردستانيين وإرادتهم".

وأضاف "أن تلك المساعي باءت بالفشل ولم يُسمح بتجاهل تلك الإرادة الصلبة"، مؤكداً "أن الأهم بالنسبة لنا هو المبدأ، فالمبدأ أهم من المناصب والمراتب".

وتابع: "وأخيراً نجح مبدأ عدم فرض أي شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق".

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله "في أن تخدم الخطوات القادمة العملية السياسية ومصالح جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي وإقليم كوردستان، وأن يسود مناخ سياسي جديد يضع حداً للمعوقات والأزمات الماضية".