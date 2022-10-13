الرئيس العراقي المنتخَب يُكلّف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- كلّف رئيس الجمهورية العراقية المنتخَب عبد اللطيف رشيد، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة.

في المقابل، تعهّد السوداني في تصريحٍ صحفي، بأنه سيقدّم تشكيلته الحكومية بأقرب وقتٍ ممكن.

وأُعلِن مساء الخميس، الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، بعد حصوله على 162 صوتاً، مقابل نيل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً.

في غضون ذلك، هنّأ رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني بتسنّم مهامه رئيساً للحكومة العراقية الجديدة، متمنياً له النجاح والموفقية، داعياً في الوقت ذاته القوى السياسية إلى التعاون والتكامل.