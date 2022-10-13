سیاسة

الرئيس العراقي المنتخَب يُكلّف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

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محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
کوردستان محمد شياع السوداني العراق رئيس الوزراء رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- كلّف رئيس الجمهورية العراقية المنتخَب عبد اللطيف رشيد، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة.

في المقابل، تعهّد السوداني في تصريحٍ صحفي، بأنه سيقدّم تشكيلته الحكومية بأقرب وقتٍ ممكن.

وأُعلِن مساء الخميس، الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، بعد حصوله على 162 صوتاً، مقابل نيل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً.

في غضون ذلك، هنّأ رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني بتسنّم مهامه رئيساً للحكومة العراقية الجديدة، متمنياً له النجاح والموفقية، داعياً في الوقت ذاته القوى السياسية إلى التعاون والتكامل.

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