سیاسة

الحلبوسي يوجّه الشكر لأعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان

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رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
العراق رئيس البرلمان العراقي محمد الحل العراق محمد شياع الل

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الشكر لأعضاء الكتلة الصدرية التي استقالت من البرلمان في أعقاب خلافاتٍ حول مرشح رئيس الحكومة.

وقال الحلبوسي في كلمةٍ له اليوم الخميس خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "شكراً لإخواننا وزملائنا من الكتلة الصدرية الذين عملوا وتواجدوا في البرلمان وكان خيارهم عدم المشاركة إلا في حكومة الأغلبية، واحترموا السياقات الديمقراطية".

وأضاف "شكراً لجهود الجميع، شكراً لكادر الأمانة العامة لمجلس النواب الذين سعوا لإنجاح هذه الممارسة، ولكل القوى السياسية التي أسهمت في هذه الفعالية بعد عناء طويل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وصوّت 162 نائباً في جلسةٍ برلمانية استثنائية اليوم الخميس، لتنصيب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، مقابل حصول منافسه برهم صالح على 99 صوتاً.

وعقب فوزه بمنصب الرئاسة العراقية، كلّف الدكتور عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عامٍ من الانسداد السياسي شهدته البلاد.

 

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