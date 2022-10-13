زيباري: أحداث اليوم أثبتت أن مركز القرار الكوردي عند الرئيس بارزاني في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الخميس، إن أحداث اليوم أثبتت أن مركز القرار الكوردي عند الرئيس بارزاني في أربيل.

وكتب هوشيار زيباري في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اليوم جرت انتخابات ديمقراطية سلسة وشفافة في البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية وفاز الدكتور رشيد على الدكتور برهم".

وتابع: "أثبتت أحداث اليوم أن مركز القرار الكوردي عند الرئيس بارزاني في أربيل، وأن الحزب الديمقراطي وعراقته يختزن من الخبرة والاحترافية لقلب الطاولة على كل المغرضين".