الخارجية البريطانية تهنّئ الرئيس العراقي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، الدكتور عبد اللطيف رشيد، بانتخابه رئيساً للجمهورية العراقية.

وأعرب كليفرلي خلال تغريدةٍ في حساب الوزارة على تويتر، عن تطلّعه "للعمل معاً لتوطيد العلاقات البريطانية - العراقية، والمساعدة في بناء عراقٍ أكثر قوة، ويتمتع باستقلاليته ويخضع لمساءلة شعبه، وبناء مستقبلٍ مزدهر للشعب العراقي".

وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، الدكتور عبد اللطيف رشيد لتسنّم منصب رئيس الجمهورية العراقية الجديد، بعد حصوله على 162 صوتاً، متفوّقاً على منافسه برهم صالح الذي حقق 99 صوتاً.

إلى ذلك، كلّف الرئيس العراقي المنتخَب، محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عامٍ كامل من انسدادٍ سياسي شهدته البلاد.