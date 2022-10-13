سیاسة

السفارة الهولندية في العراق تهنّئ لطيف رشيد لانتخابه رئيساً للبلاد

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان هولندا العراق محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- هنّأت السفارة الهولندية في العراق، الخميس، عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيساً للبلاد، بعد حصوله على غالبية أصوات مجلس النواب.

كما وجّهت التهنئة لـ محمد شياع السوداني، لتكليفه من الرئيس العراقي المنتخَب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتمنّت السفارة عبر تغريدةٍ في حسابها على تويتر، الموفقية والنجاح لـ رشيد والسوداني.

وأكّدت "التزام مملكة هولندا بدعم مسار العراق نحو الأمن وسيادة القانون والآفاق الاقتصادية للجميع".

وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، بغالبية الأصوات الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للجمهورية العراقية، بعد حصوله على 162 صوتاً، متفوّقاً على منافسه برهم صالح الذي حقق 99 صوتاً.

في المقابل، كلّف الرئيس المنتخب، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عام من انسدادٍ سياسي شهدته البلاد.

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