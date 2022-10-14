سلطان عمان يهنئ عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيسا للعراق

أربيل (كوردستان 24)- هنأ سلطان عمان، هيثم بن طارق يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيساً لجمهورية العراق.

وذكرت وكالت الأنباء العمانية، أن "ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ هيثم بن طارق بعث ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ انتخابه وأدائه اليمين الدستورية ﺭﺋﻴﺴًﺎ جديدًا لبلاده".

وأﻋﺮﺏ بن طارق، عن "ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻔﺨﺎﻣﺘﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ يوفقه ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ العراقي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ".